"لحم دماغ البقر" مليان بروتين ودهون صحية.. بس بشروط

كتبت ميرفت رشاد

لحم دماغ البقر مليئة بالعناصر الغذائية، وتساعدك على استهلاك المزيد من المعادن والفيتامينات والبروتين والدهون الصحية، يحتوي دماغ البقر أيضًا على بعض العيوب الغذائية ، يمكن أن يشكل دماغ البقر المصاب بالتهاب الدماغ الإسفنجي البقري المعروف باسم "مرض جنون البقر" خطرًا صحيًا خطيرًا، ويسبب مرض كروتزفيلد جاكوب ، وهو اضطراب تنكسي عصبي، وفقا لما نشره موقع " livestrong".

البروتين والدهون الصحية



يقدم دماغ البقر قيمة غذائية ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى محتواه من البروتين والدهون الصحية، يحتوي كل جزء بحجم متوسط من دماغ البقر على 12.3 جرامًا من البروتين - ما يقرب من خمس كمية البروتين الموصى بها، يساعد هذا البروتين جسمك في الحفاظ على عضلات صحية ويلعب أيضًا دورًا في وظيفة المناعة، يحتوي دماغ البقر أيضًا على حمض الدوكوساهيكسانويك ، أو DHA - وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية، تقلل أحماض أوميجا 3 الدهنية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما أنها تعزز وظائف المخ الصحية.

محتوى معدني



يساهم المحتوى المعدني لأدمغة الأبقار أيضًا في قيمتها الغذائية، إنه بمثابة مصدر غني بشكل خاص للسيلينيوم والنحاس، أنت بحاجة إلى النحاس لمساعدة خلاياك على إنتاج الطاقة ، وكذلك لتقوية الأنسجة الضامة والحفاظ على جهاز المناعة لديك، كمضاد للأكسدة ، يحافظ السيلينيوم على أنسجتك صحية عن طريق منع الضرر الناجم عن الجذور الحرة السامة مثل النحاس ، يساهم أيضًا في صحة جهاز المناعة لديك.

محتوى فيتامين

يحتوي دماغ البقر أيضًا على فيتامينات مفيدة ويعمل كمصدر جيد بشكل خاص للفيتامينات B-5 و B-12 يدعم فيتامين ب 5 من نظامك الغذائي عملية التمثيل الغذائي ، ويساعدك على تحويل الطعام إلى طاقة ويلعب دورًا في إنتاج الهرمونات، يساعدك فيتامين ب 12 على تصنيع الحمض النووي ، ويلعب دورًا في صحة الجهاز العصبي ويدعم نمو خلايا الدم الحمراء الجديدة، يحتوي جزء من دماغ البقر على 2.3 ملليغرام من B-5 ، أو حمض البانتوثنيك - 46 في المائة من المدخول اليومي الموصى به. كما أنه يوفر 11 ميكروجرامًا من فيتامين ب 12 أكثر من إجمالي احتياجاتك اليومية من فيتامين ب 12.

مخاوف صحية



في حين أن لدماغ لحم البقر بعض القيمة الغذائية ، إلا أنه يحمل أيضًا بعض المخاطر الصحية الخطيرة يمكن أن يشكل دماغ البقر المصاب بالتهاب الدماغ الإسفنجي البقري ، المعروف باسم "مرض جنون البقر" خطرًا صحيًا ويسبب مرض كروتزفيلد جاكوب ، وهو اضطراب تنكسي عصبي ، يأتي دماغ البقر أيضًا محملاً بالكوليسترول، تحتوي الحصة الواحدة على 3،401 ملليجرام من الكوليسترول ، أو أكثر من 10 أضعاف الحد اليومي الموصى به ، وفقًا للبرنامج الوطني لتعليم الكوليسترول.

يمكن أن يرفع الكوليسترول الموجود في نظامك الغذائي من مستويات الكوليسترول الضار في مجرى الدم ، خاصة عند الأشخاص الحساسين للكوليسترول الغذائي ، لذا فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ، مثل دماغ البقر ، بانتظام قد يؤثر سلبًا على صحتك.