كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية

كتب زكى القاضى

نظمت كلية القادة والأركان فاعليات اليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية ودول الدارسين الوافدين بالكلية وذلك فى إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الكلية وتزامناً مع الإحتفال بالذكرى ال49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة وبحضور أعضاء التمثيل العسكرى لـ (25) دولة من الدول الشقيقة والصديقة

تضمنت الفاعليات عروض تقديمية تناولت نبذة عن كلية القادة والأركان والإنجازات التى حققتها الدولة المصرية طبقاً للرؤية الطموحة ( مصر 2030 ) ، والجهود المبذولة لمجابهة الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار فى المنطقة ، كذلك نماذج ومعروضات لأبرز المعالم التاريخية والحضارية والموروثات الثقافية والشعبية لمختلف الدول

كما أقيم على هامش الفاعليات معرضاً للمطبوعات والإصدارات الخاصة بالهيئة العامة للإستعلامات والهيئة العامة لقصور الثقافة ، وإدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة ومعهد اللغات للقوات المسلحة وتنظيم عدد من الفقرات الفنية لكورال الأطفال وذوى الهمم بعدد من المدارس بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبمشاركة كورال جامعة عين شمس.

وألقى اللواء أركان حرب / أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة أكد خلالها أن الإحتفال باليوم الوطنى بمثابة توثيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون ، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل ترحب بإنضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية .

وفى نهاية الفاعليات تم تبادل الدروع بين رئيس رابطة الملحقين العسكريين بجمهورية مصر العربية ومدير كلية القادة والأركان ، وتوزيع الهدايا التذكارية على الحضور .

حضر الفاعليات اللواء أح / رفيق رأفت عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب ، ومدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا ، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ونائب رئيس جامعة عين شمس ، وعدد من قادة القوات المسلحة .