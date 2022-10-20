اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المخلى سبيلهم اليوم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:29 م
طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المخلى سبيلهم اليوم المفرج عنهم - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة الدفعة الجديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا اليوم.

وكان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أعلن عن خروج دفعة جديدة من 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم.

وجاء قرار الإفراج عن المحامي عمرو نوهان ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.

 

FfhXZD7XwAMrfvN

لجنة العفو الرئاسي

طارق العوضى

اخبار مصر

العفو الرئاسي

النائب العام

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

عودة للحياة.. إشادة واسعة بجهود لجنة العفو الرئاسى فى دمج المفرج عنهم بالمجتمع.. رؤساء أحزاب وسياسيون: قراراتها تدعم الحوار الوطنى وترجمة صريحة لاستراتيجية حقوق الإنسان.. وملف الحقوق والحريات يحظى بخطوات جادة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:30 م

رئيس حزب "المصريين": قرارات لجنة العفو الرئاسى تدعم الحوار الوطنى

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:46 م

مقرر "الزراعة" بالحوار الوطنى: قرارات العفو الرئاسى المتتالية يعزز مفهوم حقوق الإنسان

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:42 م

النائبة مرثا محروس: لجنة العفو الرئاسى أعادت الحياة مرة أخرى للمفرج عنهم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة