طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى يعلن أسماء المخلى سبيلهم اليوم

كتب محمد السيد

نشر طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة الدفعة الجديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا اليوم.

وكان النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أعلن عن خروج دفعة جديدة من 35 شخصا من المحبوسين احتياطيا اليوم.

وجاء قرار الإفراج عن المحامي عمرو نوهان ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.