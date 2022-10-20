ضمن حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح مدرسة نجع مكى للتعليم الأساسى بالمراشدة

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة نجع مكى للتعليم الأساسى بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وخالد عمران، مدير المكتب الإقليمى لمؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر والبحر الأحمر، والمهندس عصام الدين شحات، مدير هيئة الأبنية التعليمية والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وعزت السيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تطوير ورفع كفاءة مدرسة نجع مكى، المكونة من 4 طوابق وتشمل 20 فصلا دراسيا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية منها 3 فصول لرياض الأطفال بطاقة استعابيه بلغت 662 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى تطوير وتجهيز معمل علوم ومكاتب إدارية وملعب نجيل صناعى على مساحة 351 متر مربع وحديقة رياض أطفال على مساحة 70 متر مربع، ودورات مياه لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا إلى الاستغلال الأمثل لكافة الفراغات بالمدرسة.

وأضاف الداودى، أن مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التى قامت بتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لافتا إلى أن مؤسسة مصر الخير هى أحد أهم تلك المؤسسات التى تساهم فى تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة والذى كان له أثر ملموس فى الارتقاء بحياة تلك الأسر.

وتابع الداودى، أن القيادة السياسية أعطت إشارة انطلاق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، ولم يغب التعليم عن مشروعاتها، بل حظى بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التى يتم تنفيذها وذلك من خلال تطوير المدارس القائمة وتأهيل الفصول وبناء مدارس جديدة بالمناطق الريفية المحرومة، مشيرًا إلى أن التعليم هو الوسيلة الأضمن لوضع أبنائنا على المسار السليم وتخريج أجيال تملك من العلم وسيلة لتحقيق الأحلام والطموح.