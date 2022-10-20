اليوم السابع
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ضبط 14 طن مصنوعات لحوم فاسدة بالعجوزة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:13 م
ضبط 14 طن مصنوعات لحوم فاسدة بالعجوزة ضبط لحوم فاسدة بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد، مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع الجهات المعنية بمواصلة جهودها الرقابية فى إطار إحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفات ومنع التلاعب، أو تداول سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، حفاظا على سلامة المواطنين.
 
وفى هذا الشأن، نجحت أجهزة محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مباحث التموين بالجيزة من ضبط 23 ذبيحة لحوم بتلو رضيع بمدينة الجيزة، بإجمالى أوزان بلغت 1215 كجم، وذلك للذبح خارج المجازر الحكومية، واستخدام ختم مقلد لإيهام المواطنين والتجار بصلاحيتها، حيث تم مصادرة اللحوم والختم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومرتكبيها.
 
وبنطاق حى العجوزة تمكنت حملة مماثلة من ضبط 14 طن قلوب مستوردة ومصنعات لحوم ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى لدى ثلاجة حفظ لحوم، وتم مصادرة اللحوم المضبوطة بالثلاجة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
 
ومن جانبه، اشار الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سوف تواصل اجهزة المديرية حملاتها وتمشيط الأسواق لضمان سلامه المعروضات.
 
حملة تموينية لضبط اللحوم الفاسدة بالأسواق
حملة تموينية لضبط اللحوم الفاسدة بالأسواق

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة
ضبط لحوم فاسدة في الجيزة

حملة تموينية لضبط السلع المخالافة لاشتراطات السلامة
حملة تموينية لضبط السلع المخالافة لاشتراطات السلامة

 


لحوم فاسدة

حملة تموينية

الجيزة



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