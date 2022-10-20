ضبط حاصل على دبلوم يمارس مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الأحوال المدنية بدائرة قسم أول سوهاج من ضبط حاصل على دبلوم يقيم بدائرة القسم لممارسته مهنة كاتب عمومى بدون ترخيص، وبيع استمارات الرقم القومى بدون وجه حق بالمخالفة للقانون مقابل مبالغ مالية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم أول سوهاج يفيد بورود محضر من إدارة الأحوال المدنية بسوهاج يتضمن ضبط "مصطفى ر ج ح" 36 سنة حاصل على دبلوم صنايع ويقيم دائرة القسم، وذلك لمزاولته مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص.

تم استهداف المذكور وتبين صحة العلومات، وبفحصة ضبط وبحوزته 2 استمارة رقم قومي فارغين فئة 125 جنيها، وبمواجهة المذكور أقر بقيامه بمزاولة مهنة كاتب عمومي نظير حصوله على مبالغ مالية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق في الواقعة.