ضبط المتهمين لإرهابهما الطلاب بكلب فى الاسكندرية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى" فيس بوك" يتضمن إستغاثة من إحدى أولياء أمور الطلبة بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، مُدعماً ببعض الصور الفوتوغرافية يظهر خلالها شخصان بحوزة أحدهما حيوان (كلب) والأخر عصا خشبية يقومان بترهيب طلبة المدرسة بالإضافة إلى التعدى عليهم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بالمنشور المشار إليه (سايسان جراج "لأحدهما له معلومات جنائية" ) وبحوزتهما (عصا خشبية ، حيوان "كلب") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وعللا ذلك لسابقة قيام طلبة المدرسة المشار إليها بإحداث تلفيات بالسيارات القائمان على حراستها والموجودة أمام الباب الخلفى للمدرسة حال قيامهم باللهو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.