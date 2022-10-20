صرف تعويضات لـ 9 مزارعين بالعريش والشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء صرف تعويضات لـ9 من المزارعين بنطاق مركزى الشيخ زويد والعريش، ونشرت المحافظة كشف يوضح أسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 20/10/2022 إلي 5/11/2022 .

وأوضح البيان أن مركز العريش يضم 3 مزارعين، تبدأ بمدحت حسين محمد،. وتنتهي بسليمان سالمان مصطفي، ومركز العريش ( أرض هيئة )، المزارعين (5) مزارع، تبدأ بورثة شاهين منسي إبراهيم، وتنتهي بعيد بشر حسين ، شراء رشاد عيد بشر، وبمركز الشيخ زويد ( الجورة ) مزارع وهو عياد سالم عودة سرور.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، صرف تعويضات لـ30 مواطنا ممن تضررت منازلهم .

وأوضح بيان مجلس مدينة الشيخ زويد، انه تم نشر كشف بأسماء من تقرر لهم صرف تعويضات بعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بنطاق مركز ومدينة الشيخ زويد، بتاريخ استحقاق 26 / 10 / 2022 ، وسبق وتم نشر كشف بأسماء تعويضات لعدد 26 مواطن بتاريخ استحقاق يوم 16 / 10 / 2022، و37 مواطن بتاريخ 2022/10/10 و24 مواطن بتاريخ استحقاق يوم 19/ 9 / 2022 .

يذكر أنه يتم تباعا نشر اسماء وبيانات مواطنين من اهالى شمال سيناء تقرر صرف تعويضات لهم بسبب تضرر منازل ومزارع لهم بنطاقات مدن وقرى العريش والشيخ زويد ومناطق بئر العبد، ويتم اعلانها رسميا فى ديوان المحافظة ومجالس المدن المختصة.



كشف الأسماء