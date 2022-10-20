اليوم السابع
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سكرتير عام مساعد الإسماعيلية يفتتح مدرسة المستقبل الابتدائية الجديدة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:39 م
سكرتير عام مساعد الإسماعيلية يفتتح مدرسة المستقبل الابتدائية الجديدة جانب من افتتاح مدرسة المستقبل الابتدائية الجديدة بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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افتتح اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مدرسة المستقبل الابتدائية الجديدة  بمدينة المستقبل، وذلك في ضوء احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وبحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بلغت التكلفة الإجمالية للأعمال الإنشائية بالمدرسة حوالي 6 ملايين و405 آلاف جنيه بمساحة 2896 مترا مربعا، وتحتوي على 29 فصلا دراسيا وقاعات ومعامل.

ومن جانبه، أشار عجلان إلى أن أعمال التوسع فى إنشاء عدد من المدارس الجديدة؛ للتخفيف من الكثافة الطلابية بالفصول الدراسية ولمواكبة التطوير في العملية التعليمية.

وتفقد السكرتير العام عددًا من الفصول الدراسية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية من قبل كافة القائمين على المنظومة التعليمية وذلك لتقديم محتوى تعليمي متميز للطلاب.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني.


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