سقوط أمطار خفيفة على سواحل ووسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء سقوط أمطار خفيفة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة، وتركز سقوط الأمطار على مناطق وسط سيناء، وأمطار أقل بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء، ورأس سدر ودهب بجنوب سيناء، ولم تتلقى غرفة عمليات محافظتى شمال وجنوب سيناء أى بلاغات.

وشهدت سيناء منذ الصباح هبوب رياح خفيفة مع كثافة الغيوم، وارتفاع أمواج البحر المتوسط وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة .

وأعلنت محافظتى شمال وجنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد لأى تقلبات جوية محتملة، والتأكيد على جاهزية مجالس المدن لأى احتمالات سقوط أمطار وسيول، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة الظروف الجوية، واستعداد بكافة المرافق الخدمية لأي تطورات للظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.