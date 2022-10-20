زراعة الشرقية: جنى 49 ألف فدان قطن بنسبة تفتيح 65%

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إنه تم جنى 49 ألف فدان من محصول القطن، ما بين 38 ألفا بالجنية الأولى و11 ألفا بالجنية الثانية بنسبة تفتيح 65%، وذلك من إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت الـ56 ألف فدان الزراعة، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى، علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح بين 9 إلى 11 قنطارا / فدان كما أن هذا الصنف مطلوب في الأسواق العالمية.

وأكد المهندس أشرف نصير أن المحافظة شهدت هذا العام زيادة فى زراعة محصول القطن، وذلك بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة، التى حققت طفرة هائلة وغير مسبوقة فى أسعار القطن العام الماضى.



زراعات القطن (1)



زراعات القطن (2)



