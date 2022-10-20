زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة لمزارعى الموالح بالتل الكبير

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية ندوة حقلية لمزارعى الموالح، بزمام مركز التل الكبير، تحت رعاية المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس علي غنيم مدير عام الشئون الزراعية، وتم خلال الندوة مناقشة أضرار ذبابتي الفاكهة والخوخ، وكيفية مقاومتها ومكافحتها للحد من خطورتها علي الموالح ، بناء علي تعليمات المهندس محمود فوزي رئيس الادارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، بتكثيف الندوات الارشادية لمحاصيل الفاكهة وخاصة الموالح ،المحصول الاول تصديريا في مركز التل الكبير.

وحاضر في الندوة الدكتور إسماعيل رجب الجندي معهد بحوث وقاية النبات، وحضرها المهندس نبيل مليكة مدير عام البساتين، والمهندس حامد العربي مدير الادارة الزراعية بالتل الكبير ، والمهندس ومحمد حجازي مفتش البساتين ، ومن ادارة البساتين بوزارة الزراعة المهندس يوسف صالح والمهندس اشرف محمد ، ومهندسي الارشاد والمكافحة والبساتين بالتل الكبير وعدد كبير من مزارعين الموالح، وتناولت الندوة التعريف والتدريب علي مكافحة ذبابتي الفاكهة والخوخ ،حيث تم توفير الجاذب الغذائي والمبيدات باسعار مدعمة ومضمونة

وفي تصريح خاص قال المهندس نبيل مليكة: الحشرة تصيب الفاكهة عند مرحلة النضج وتترك آثارًا سلبية لدى مزارعي الفاكهة؛ لأن ظهورها في فترة تسبق جني المحصول وبرنامج مكافحة ذبابة الفاكهة يحد من رش المبيدات بطريقة عشوائية وتقليل نسبة رفض الشحنات المصدرة خاصة من الموالح وتقليل نسبة متبقيات المبيدات.

وتابع: وفي البداية يتم تحديد مدى ضرر الحشرة من حيث التعداد الحشري، والذى يتم تحديده باستخدام «مصايد جاكسون»؛ فالمصيدة الواحدة تكفي لـ100 فدان فاكهة، وتجرى أعمال فحص المصايد كل أسبوع وفي حالة ارتفاع التعداد الحشري أو الوصول لرقم واحد من خلال طريقة حساب التعداد الحشري بالمصايد، تجرى أعمال المكافحة بشكل سريع ودقيق.

وهناك أعمال مكافحة ووقاية ومتابعة وفحص المصايد بشكل دوري؛ لضمان القضاء على تلك الآفة الضارة وتحمل الذبابة مسمى «الخوخ»؛ نظرًا لأن العائل الأساسي لها ثمار وأشجار الخوخ، إلا أن أضرارها تصيب جميع أنواع الفاكهة وبعض أنواع الخضر، وهو الأمر الذي أدى إلى تخوف مزارعي الفاكهة على مستوى المحافظة

وقال: إن هناك عدة طرق لمكافحة الحشرة منها طريقة «تعليق بلوكات» لإهلاك الذكور والقضاء عليها من خلال جاذب جنسي، والبلوك الواحد يخدم فدانًا واحدًا في عملية المكافحة، وهناك طريقة أخرى تسمى «المطويات»، وهي تقضي على الذكور أيضًا، وهناك طريقة «الرش الجزئي»، وطريقة ثالثة لتجميع الثمار المتساقطة في أكياس والتي تقضي على يرقات الذبابة، وهناك طريقة أخرى للمكافحة وهي «الحزم القاتلة»، وهو استخدام مبيد رش جزئي ويضع في زجاجات مثقبة وجميعها طرق استباقية لحماية محاصيل الفاكهة

وأوضح أن ذبابة الفاكهة تعتبر من الحشرات ذات التطور الكامل "البيضة، اليرقة، العذراء والحشرة الكاملة" ولذلك تمثل خطرا فى طور اليرقة مما يتسبب فى تدمير الثمرة المصابة، حيث إن اليرقة تصيب اللب الداخلى للثمرة محدثة بذلك إنفاقًا داخلها مما يؤدى إلى سقوطها وتعفنها.