اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:09 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء العراق يطلب تفعيل الجهد الاستخباراتي في مواجهة الخروقات الأمنية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:00 م
رئيس وزراء العراق يطلب تفعيل الجهد الاستخباراتي في مواجهة الخروقات الأمنية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري والاستباقي والتأهب لمواجهة أي خرق أمني.


وشدد الكاظمي - خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية واجتماعه بقيادات الأمن، وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية - على وضع خطط للتعامل مع الخروقات الأمنية ومعالجتها، فضلا عن المحافظة على الروح المعنوية العالية وتوخي الحظر والانتباه.


وأشار إلى أهمية المسئولية الملقاه على عاتق رجال الداخلية الذين يمثلون إلى جانب أخوانهم في سائر صفوف القوات المسلحة الدرع الحصين لأمن المجتمع واستدامة حياته اليومية بسلام واستقرار.


العراق

مصطفى الكاظمى

الخروقات الأمنية

الأوضاع فى العراق

الإرهاب فى العراق



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