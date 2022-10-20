رئيس مجموعة بنية يكشف سبب اختيار السعودية للتوسع إقليميا.. فيديو

كتبت هبة السيد

قال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، إن المجموعة تبدأ خطتها للتوسع إقليميًا من المملكة العربية السعودية في ظل ما تتميز به من فرص استثمارية واعدة، علاوة على النمو والتطور التي تشهده المملكة خلال الفترة الماضية، كما أن جزء من هذا التطور مرتبط بالتحول التكنولوجي، ولذا تم توقيع اتفاقية خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، وبموجب هذه الاتفاقية، سنعمل مع الشريك الاستراتيجي على تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية في المملكة.

أضاف "مكي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقد عصر اليوم الخميس، بمقر الشركة الجديد بمدينة القاهرة الجديدة، أن نجاح مجموعة بنية في تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر، ساعدها على التوسع خارجيًا بدايةً من المملكة العربية السعودية، في ظل ما تتميز به من فرص نمو واعدة وسوق ضخم.

أشار أحمد مكي، إلى أن المجموعة تسعى لإيجاد حلولًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ومنها مصر، مثل تحدي استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع الحكومة خاصة أن معظم المشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها في مصر مرتبطة بمشروعات البنية التحتية التكنولوجية للدولة مثل مراكز البيانات ومشروعات أخرى، كما تعمل المجموعة على دراسة كل القرارات قبل اتخاذها لضمان تحقيق عائد لصالح المساهمين والاقتصاد معًا.