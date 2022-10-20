رئيس شركة المياه بالوادى الجديد: إحلال وتجديد 10 محطات بالمحافظة بشكل كامل

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس حسام أحمد على رئيس شركة المياه والشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، أن الشركة وضعت خطة إحلال وتجديد لـ10 محطات مياه في 5 مراكز بالمحافظة منها محطة البستان.

وقال رئيس قطاع شركة المياه والشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، خلال برنامج إكسترا اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم عمل إحلال وتجديد لـ10 محطات بشكل كامل، إحلال كلى، بجانب عمل إحلال جزئى لـ16 محطة أخرى.

ولفت رئيس قطاع شركة المياه والشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، إلى أن تكلفة هذا المشروع التقديرية 50 مليون جنيه خلال خطة 2021 -2022، وتم تنفيذها، كما تم عمل شبكات إحلال وتجديد مياه، بجانب إنشاء غرف غسيل لخطوط شبكات المياه في الدخلة.