رئيس المجلس التصديري للطباعة: صدرنا بقيمة 750 مليون دولار خلال 2022

ماجد تمراز

قال أحمد جابر، نائب رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب، إنه طبقا لإحصائيات عام 2021 حجم صادرات قطاع الطباعة والتغليف والكتب، بلغت مليار دولار، وفي عام 2022 وحتى شهر أغسطس، حققنا حجم صادرات بلغ 750 مليون دولار، ومازال أمامنا الربع الأخير من العام.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "أهم الدول التي نصدر لها، السودان وليبيا والجزائر وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا، وما نتحدث عنه الآن خاص بمواد التعبئة والتغليف والورق، وعلى سبيل المثال لدينا شركة كبيرة في صناعة الأدوات المكتبية تصدر للولايات المتحدة وبريطانيا".

وقال: "نصدر كتب لبريطانيا وأمريكا وإيطاليا وهنا نتحدث عن العملية المكيانيكية للطباعة وليس المحتوى، وهو ما يعني أن الجودة لدينا جيدة بالتأكيد".