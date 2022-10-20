خدمة اجتماعية بني سويف تنظم يوما توعويا بالمشكلات الاجتماعية والصحية

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، يوم توعوي شمل ثلاث ندوات لتنمية الوعي بالمشكلات الاجتماعية والصحية بقرية الفقاعي بمركز ببا.

يأتى ذلك ضمن الخطة التنفيذية وبروتوكول التعاون مع لجنة التنمية المستدامة بمحافظة بني سويف، حيث تقوم كلية الخدمة الاجتماعية بتنفيذ تلك الندوات بالقري الأولى بالرعاية بالمشاركة في مبادرة حياة كريمة، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وسط حضور لافت لأهالي قرية الفقاعي، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أن تلك الندوات تأتي ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي تقوم بها الجامعة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تطوير الريف المصري والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية، مؤكدًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، أن الندوة شهدت حضور مجتمعي واسع النطاق من مختلف المؤسسات بحضور شحاته حسن قطب مسئول التعاون الدولي بالمحافظة، ومروة هارون مدير البنية الأساسية بديوان عام المحافظة، وأحمد قطب واعظ عام بالأزهر الشريف، وأحمد مصطفي ممثلا عن هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة آمنه حسن خليل ممثل المركز القومي للأمومة والطفولة، وزينب قرني محمد ممثل الإدارة الصحية والمجلس القومي للمرأة.