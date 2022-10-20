اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية بمركز شباب الصف.. صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:22 م
"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية بمركز شباب الصف.. صور حياة كريمة تنظم قافلة طبية بمركز الصف
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، اليوم الخميس، قافلة طبية بمركز ومدينة الصف، وذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن.

وشهدت متابعة نائب المحافظ، المرور على العيادات المتخصصة التي تشملها الحملة وباقي الأنشطة الأخرى التي تقدمها القافلة الطبية، وذلك ضمن سلسلة الحملات الطبية المتخصصة بمراكز الشباب المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "اعرف رقمك" بالتعاون مع إحدى الجمعيات.
 
وأشار نائب المحافظ، خلال لقائة بالمواطنين بمركز شباب الصف، أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي الصف وأطفيح وإنشاء بنية تحتية متكاملة من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المراكز الصحية ومراكز الشباب لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في الريف المصري.
 
وقدم نائب المحافظ، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على دورها الرياضي والتنموي الهام والعمل على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
 
رافق نائب المحافظ، اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والعميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، ومسؤلوا الإدارة الصحية بمركز الصف.
 
إطلاق قافلة طبية بمركز شباب الصف
إطلاق قافلة طبية بمركز شباب الصف

نائب محافظ الجيزة يدشن فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب الصف
نائب محافظ الجيزة يدشن فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب الصف

تدشين قافلة طبية بمركز شباب الصف
تدشين قافلة طبية بمركز شباب الصف

تدشين فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب hgwt
تدشين فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب الصف

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

تطوير الريف المصري

قرى مصر

قافلة طبية

مركز شباب الصف

الصف

اطفيح

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

جامعة السادات تطلق قافلة بيطرية وزراعية مجانية لقرية إبنهس ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:21 م

محافظ قنا يشهد التشغيل الجزئى لمحطة صرف نجع سعيد بدشنا ضمن حياة كريمة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:35 م

محافظ القليوبية: الانتهاء من إنشاء 20 مكتب بريد بشبين القناطر ضمن حياة كريمة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:02 م

ضمن حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح مدرسة نجع مكى للتعليم الأساسى بالمراشدة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:02 ص

ضمن حياة كريمة.. صحة قنا تنظم قافلة طبية لقرية العمرة بأبو تشت اليوم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. الصحة تطلق 14قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" أبرز أخبار نشرة تليفزيون اليوم السابع

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:00 ص

خبر اليوم يعرض تقريرا حول تنظيم حياة كريمة ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعى بجامعة السادات

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:45 ص

حياة كريمة ببنى سويف.. صرف صحى وموقف سيارات نموذجى بقرية جبل النور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 ص

الغاز الطبيعى يمتد فى قرى ريف مصر ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 ص

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة شاملة لقرية الرزقة بأبوتشت

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:43 م

مشروعات "حياة كريمة" تغير وجه الحياة بمركز إطسا.. محافظ الفيوم: نسبة التنفيذ وصلت 90% بعدة مشروعات بينها مشروع الصرف بقرية حشمت بـ20 مليون جنيه.. وانتهاء تنفيذ 45% بمحطة قرية تطون بتكلفة 400 مليون جنيه.. صور

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:00 م

عضو مبادرة "ابدأ": المبادرة تقوم بنفس دور حياة كريمة فى التنمية المستدامة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:53 م

شركات المياه بالمحافظات تتنفذ 1015 مشروعا بـ"حياة كريمة" بقيمة 5.8 مليار جنيه.. المبادرة الرئاسية تغير حياة المواطنين بالقرى.. وشركات المياه تضعها أولوية.. رئيس القابضة يشدد على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:00 م

100 طالب وطالبة من جامعة بنى سويف يتفقدون مشروعات "حياة كريمة" بقرية طنسا

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة