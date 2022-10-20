تعرف على إجراءات البترول لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمجال الوقود والبوتاجاز

كتبت - مروة الغول

اتخذ قطاع البترول عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلى بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الثمانى الماضية وتجاوز التحديات والأزمات، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية.

كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنباً إلى جنب مع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى بما ساهم فى تراجع استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 12% فى العام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016.

ومن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها قطاع البترول الأتى:

زيادة الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها وزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز وزيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية.

وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3096 مركزاً.

تم تطوير منظومة توفير البنزين والسولار بعد تطوير مصافي التكرير وإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من البنزين والسولار، ونتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 .

وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التى تم تشغيلها 1273 محطة .

وتم لأول مرة إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي، وطرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.