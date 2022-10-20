تعرف على أسعار اشتراكات ركوب الدراجات بوسط القاهرة ضمن مشروع "كايرو بايك"

ينشر "اليوم السابع" أسعار الاشتراكات الخاصة بركوب دراجات وسط القاهرة ضمن مشروع "كايرو بايك"، والذى تم انطلاقه بشكل رسمي اليوم الخميس.
- ركوب الدراجة لمدة ساعة بـ 1 جنيه
- يمكن الدفع بالفيزا كارت من خلال تطبيق خاص بالمشروع "donkey repuBlik".
- لا يمكن بقاء الدراجة فى المنزل، ولا بد من توصيلها لأى محطة أخر الرحلة.
- ثمن الساعة للمواطن 1جنيه/ ساعة.. وبحد أقصى 8 جنيهات/ يوم.
- الأسعار لطلاب الثانوى والجامعة 70 قرشًا/ساعة وبحد أقصى 8 جنيهات/يوم .
- الاشتراك السنوى للمواطن 600 جنيه/سنة .
- الاشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى 400 جنيه/سنة .
- يستطيع المواطن الاشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك .
- يستطيع المواطن الاشتراك فى المشروع عبر أبليكشن مشروع كايرو بايك
- يتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، أو عبر الفيزا .
- يسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16 عامًا استخدام كايرو بايك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة