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تعرف على أسعار اشتراكات ركوب الدراجات بوسط القاهرة ضمن مشروع "كايرو بايك"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:15 م
تعرف على أسعار اشتراكات ركوب الدراجات بوسط القاهرة ضمن مشروع "كايرو بايك" مشروع كايرو بايك
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار الاشتراكات الخاصة بركوب دراجات وسط القاهرة ضمن مشروع "كايرو بايك"، والذى تم انطلاقه بشكل رسمي اليوم الخميس. 
 
  • ركوب الدراجة لمدة ساعة بـ 1 جنيه
  • يمكن الدفع بالفيزا كارت من خلال تطبيق خاص بالمشروع "donkey repuBlik". 
  • لا يمكن بقاء الدراجة فى المنزل، ولا بد من توصيلها لأى محطة أخر الرحلة. 
  • ثمن الساعة للمواطن 1‏جنيه/ ساعة.. وبحد أقصى 8 جنيهات/ يوم.
  • الأسعار لطلاب الثانوى والجامعة 70 قرشًا/ساعة وبحد أقصى 8 جنيهات/يوم .
  • الاشتراك السنوى للمواطن 600 جنيه/سنة .
  • الاشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى 400 جنيه/سنة .
  •  يستطيع المواطن الاشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك .
  • يستطيع المواطن الاشتراك فى المشروع عبر أبليكشن مشروع كايرو بايك
  • يتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع، أو عبر الفيزا .
  • يسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16 عامًا استخدام كايرو بايك .
 
 

كايرو بايك

الدرجات

العجل

مشروع العجل

القاهرة



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