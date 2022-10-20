بعد التعافى.. كيف تتغلب على تأثير كورونا طويل الأمد؟

كتبت فاطمة خليل

فيروس كورونا ليس مجرد مرض تنفسي، لكن ينتشر المرض على نطاق واسع في جميع أنحاء جسم الإنسان ويمكن أن يؤثر على الأعضاء الرئيسية مثل القلب والكلى والمعدة وحتى الدماغ، وأظهرت العديد من الدراسات البحثية التأثير المنهك لكورونا على صحة الدماغ، في هذا التقرير نتعرف على أبرز النقاط حول طرق التغلب على الآثار الضارة لكورونا على صحة الدماغ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يؤثر فيروس كورونا على الدماغ؟

وفقًا لجامعة جون هوبكنز ، فإن كورونا يضر بصحة الدماغ مما يؤدي إلى ظهور مشاكل مثل الارتباك وفقدان الوعي والنوبات والسكتة الدماغية وفقدان الشم والتذوق والصداع وصعوبة التركيز والتغيير في السلوك.

إن المرضى يعانون أيضًا من مشكلات في الأعصاب الطرفية، مثل متلازمة جيلان باريه، والتي يمكن أن تؤدي إلى الشلل والفشل التنفسي.

كورونا يؤثر على الأداء الإدراكي للدماغ

شوهدت الحالات العقلية المتغيرة مثل الارتباك أو فقدان الوعي لفترات طويلة لدى الناس كما لوحظت أضرار جسدية للمخ مثل اضطراب في إمداد الدماغ بالدم وحدوث السكتات الدماغية والنزيف لدى الأشخاص.

لا يزال الناس يعانون من مشاكل متعلقة بالدماغ بعد أشهر من الإصابة.

على الرغم من أن أعراض مثل الحمى والسعال تنحسر ، إلا أن الأعراض الأخرى مثل التفكير والتركيز والذاكرة والصداع تستمر في الظهور لدى الناس.

مثل هذه المضاعفات تعيق الأداء العام للدماغ وتؤثر على الحياة اليومية للفرد>

وفقًا للدراسات، يعاني بعض المرضى أيضًا من فقدان الشم ، والقلق ، والاكتئاب ، والذهان ، وحتى السلوك الانتحاري

قالت الدراسات إن دخول الفيروس من خلال مستقبلات الإنزيم 2 المحول للأنجيوتنسين ، يمكن أن يتسبب في إتلاف الخلايا البطانية مما يؤدي إلى الالتهاب والتخثر وتلف الدماغ.

يجب دائمًا علاج كورونا بشكل صحيح ويجب اتخاذ الاحتياطات لتجنب الإصابة بالعدوى.

ضباب الدماغ

زادت حالات الضباب الدماغي بعد الإصابة بفيروس كورونا. إنها مجموعة من المشاكل تشمل: الارتباك ، والنسيان ، وقلة التركيز ، والافتقار إلى الوضوح العقلي، والتوتر ، وأنماط النوم المضطربة.

على الرغم من أنه لا يزال غير معروف للكثيرين، فإن كورونا يؤدي إلى ضباب في الدماغ، مما يضعفهم ليعيشوا حياة طبيعية.

عادات أسلوب الحياة التي يمكن أن تساعدك للتعامل مع مشاكل الدماغ بعد كورونا.

بصرف النظر عن العلاج الطبي ، هناك العديد من عادات نمط الحياة التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع مشكلات الدماغ المرتبطة بفيروس كورونا.

يوصي الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد بممارسة التمارين الهوائية لتحسين صحة الدماغ بعد الإصابة بفيروس كورونا قد تحتاج إلى البدء ببطء ، ربما من دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط بضع مرات في اليوم.

بينما لا توجد" جرعة "ثابتة من التمارين لتحسين صحة الدماغ ، يوصى عمومًا بالعمل لمدة 30 دقيقة يوميًا ، خمسة أيام في الأسبوع.

كما اقترح الخبراء على الناس النوم جيدًا ، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية ، وممارسة أنشطة مثل الموسيقى والقراءة والعمل المجتمعي لتعزيز صحة الدماغ.