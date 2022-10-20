اليوم السابع
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بدء مراسم الصلح بين أبناء عمومة فى نجع أبو سلام بسوهاج بحضور المحافظ ..صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:35 م
بدء مراسم الصلح بين أبناء عمومة فى نجع أبو سلام بسوهاج بحضور المحافظ ..صور مراسم الصلح
سوهاج محمود مقبول

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بدأت منذ قليل، فعاليات مراسم الصلح بنجع أبوسلام التابع لقرية إدفا ، دائرة مركز سوهاج  بين أبناء العمومة أولاد "مرعي إسماعيل أبو سلام" وأولاد "يونس إسماعيل أبو سلام" بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء أحمد عبدالله مساعد مدير أمن سوهاج ونائبا عنه والشيخ محمد ذكى رئيس لجنة المصالحات وممثل الأزهر والدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وكبار العائلات والعمد والمشايخ.


واتفق الطرفان من أبناء العمومة عقب توصل لجنة المصالحات بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية على إنهاء الخصومة الثأرية بينهما والقسم على كتاب الله على عدم العودة إلى هذا الأمر مرة أخرى من أجل الحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة والأرواح.


جاءت عملية الصلح تأكيد على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وهذا الصلح يأتى فى إطار اهتمام المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن، لإرساء الأمن والاستقرار، وإنهاء جميع الخصومات الثأرية بسوهاج.

مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ (3)
مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ

 

مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ (4)
مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ

 

مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ (5)
مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ

 

مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ (6)
مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ

 

مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ (7)
مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ

 

الحضور
الحضور

 

جانب من مراسم الصلح (2)
جانب من مراسم الصلح

 

جانب من مراسم الصلح (3)
جانب من مراسم الصلح

 

جانب من مراسم الصلح (1)
جانب من مراسم الصلح

 

خلال مراسم الصلح
خلال مراسم الصلح

 

خلال مراسم الصلح (2)
خلال مراسم الصلح

 

رجال الدين
رجال الدين

 

مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ (1)
مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ

 

مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ (2)
مراسم الصلح بين أبناء عمومة مرعى ويونس بسوهاج بحضور المحافظ

 


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