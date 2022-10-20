انتعاش سياحة المراكب النيلية بالأقصر مع دخول الموسم السياحى الشتوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر حالة من الانتعاشة فى حركة المراكب النيلية العائمة التى تنطلق فى رحلات يومية بين الأقصر وأسوان، وذلك قبيل أيام قليلة من دخول ذروة الموسم السياحى الشتوى مع نهاية شهر أكتوبر الجارى وحتى أبريل المقبل، حيث تتوافد الأفواج السياحية من حول العالم للاستمتاع بقضاء ليالٍ ساحرة على متن المراكب النيلية فى دفئ الشتاء بالأقصر وأسوان.



وفى هذا الصدد يقول رمضان حجاجى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن المراكب النيلية السياحية هى الأبرز فى الموسم السياحى الشتوى فى الأقصر وأسوان على مدار السنوات الماضية، فهى الأساس فى جلب أغلى أنواع السياحة وهى سياحة "النايل كروز" التى يتهافت عليها الفئات العليا فى المجتمعات العالمية لقضاء رحلة فى أسبوع ساحر على ضفاف نهر النيل بالمدن والقرى الواقعة بين الأقصر وأسوان فى رحلة مبهرة ومميزة فى الطقس الشتوى الدافئ جنوب مصر.



وأضاف رمضان حجاجى لـ"اليوم السابع"، أنه يعتبر قطاع سياحة المراكب النيلية من أهم مصادر العملة الصعبة، حيث إن كبار المسئولين ورجال الأعمال والمسئولين ونجوم الفن والرياضة يقومون بالحجز فى ذلك النوع من السياحة قبلها بعام وينتظرون وصول فصل الشتاء للعالم للانطلاق فى تلك الرحلات المميزة، مناشداً كافة المسئولين بوزارة السياحة والآثار بالعمل على تقديم الدعم اللازم لذلك القطاع وتسهيل كافة الأمور فى عمل المراكب النيلية لكونها على موعد هذا الموسم مع موسيم سياحى شتوى مميز بحجوزات كبيرة فى كافة الشركات التى تملك مراكب نيلية تعمل بين الأقصر وأسوان.



أما محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، فأكد أن محافظة الأقصر على موعد مع حالة من الإنتعاش فى حركة السياحة والمراكب النيلية هذا العام، خصوصاً خلال فترة نهاية العام وأيام أعياد رأس السنة الميلادية، حيث أن كافة الفنادق والمراكب التى تفوق الـ120 مركبا نيليا جميعها محجوزة خلال تلك الفترة، من السياح من حول العالم للتأكيد على عشق العالم لمصر والإستمتاع فيها خلال فصل الشتاء.



وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع زيادة السياحة القادمة من آسيا خلال الفترة المقبلة، وذلك مع عودة شركة الخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات إلى مطار الأقصر بعد توقف 9 سنوات، بما يساهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة من دول جنوب شرق آسيا وهى دول اليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية خلال الأشهر المقبلة، حيث أن الخطوط القطرية تساهم فى نقل أكثر من 50% من السياح اليابانيين بجانب 48% من السياح الكوريين.



الأفواج السياحية داخل المراكب النيلية



السياح داخل المراكب النيلية بالأقصر



المراكب النيلة بين الأقصر وأسوان



المراكب النيلية على موعد مع موسم سياحى مميز



سياحة المراكب النيلية بالأقصر تنتعش وتوقعات بزيادتها







