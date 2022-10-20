اليوم السابع
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النمسا وألمانيا توقعان عقدا لتأمين إمدادات الغاز فى البلدين

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:48 م
النمسا وألمانيا توقعان عقدا لتأمين إمدادات الغاز فى البلدين الغاز الطبيعى - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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وقعت النمسا وألمانيا اتفاقية ثنائية، بعد شهور من المفاوضات، تنص على أن نقل الغاز عبر ألمانيا إلى ولايات تيرول وفورارلبرج والنمسا العليا، سيظل سليما حتى في حالة حدوث نقص في إمدادات الغاز.

وقالت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليانور جويسلر - في تصريح اليوم - إنه بموجب الاتفاقية يتم تأمين إمدادات الغاز في غرب النمسا.

وذكرت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لولايتي فورارلبرج وتيرول الفيدراليتين؛ لأنهما غير مرتبطتين ببقية شبكة الغاز في النمسا، حيث يتم التوريد حصريًا عبر الأراضي الألمانية.

وأوضحت أن كلا من تيرول وفورارلبرج لديهما سعات تخزين آمنة للغاز الطبيعي في سالزبورج، ومع ذلك لا يمكنهما الحصول عليها إلا عبر خطوط أنابيب الغاز التي تمر عبر ألمانيا.

وأضافت أن الاتفاقية تتعلق أيضا بمنشآت التخزين وتدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا.

يشار إلى أن ألمانيا والنمسا من بين أوائل الدول التي وقعت اتفاقية؛ لضمان تأمين إمدادات الغاز.


النمسا

المانيا

الغاز

الغاز الروسى

الطاقة

الغاز الطبيعى



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