الكهرباء: 122 ألف مسجد و888 كنيسة بها عدادات مسبوقة الدفع

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك 122 ألفا و846 مسجدا تم تغير العدادات التقليدية بهم لأخرى مسبوقة الدفع سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو التابعة لإدارة المحليات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وجهاز المحليات لاستبدال كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع للحد من زيادة الاستهلاك والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة الكنائس من المستهدف تركيب 3352 عدادا مسبوق الدفع وتم الانتهاء من 888 عدادا، موضحا أنه تركيب عدادات مسبوقة الدفع بدور العبادة ساهم فى ترشيد استهلاك الكهرباء بهذه المساجد.

وأشار حمزة إلى أنه جارى الانتهاء من تركيب باقى المستهدف من تحويل العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع وعددها 5474 مسجدا، مشيرا إلى أن هذه الخطة لها دور كبير فى عدم تراكم المديونيات على دور العبادة.