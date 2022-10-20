اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 04:53 م
أكرم القصاص
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الكشف على 1750 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحلة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:43 م
الكشف على 1750 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحلة القافلة الطبية
الغربيـة ــ فريق المحافظات

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه فى إطار مبادرة حياة كريمة نظمت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية مجانية بقرية الأبشيط بالوحدة المحلية بالهياتم تضم 13 تخصصا بشريا ( الأطفال و العظام و الباطنة و الأنف والأذن والجلدية بجانب قسم التحاليل والأشعة والصيدلية، تم تقديم جميع هذه الخدمات الطبية مجاناً لأهالى قرى مركز المحلة.

وأضاف أنه خلال فاعليات اليوم الثانى للقافلة التى تقام على مدار يومان بقرية الأبشيط، تم الكشف على 1750 حالة، وتقديم جميع الخدمات الطبية بالكشف والأشعة والتحاليل، وصرف الأدوية  لهم بالمجان.

 


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