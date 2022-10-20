الكشف على 1750 مواطنا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحلة

الغربيـة ــ فريق المحافظات

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه فى إطار مبادرة حياة كريمة نظمت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية مجانية بقرية الأبشيط بالوحدة المحلية بالهياتم تضم 13 تخصصا بشريا ( الأطفال و العظام و الباطنة و الأنف والأذن والجلدية بجانب قسم التحاليل والأشعة والصيدلية، تم تقديم جميع هذه الخدمات الطبية مجاناً لأهالى قرى مركز المحلة.

وأضاف أنه خلال فاعليات اليوم الثانى للقافلة التى تقام على مدار يومان بقرية الأبشيط، تم الكشف على 1750 حالة، وتقديم جميع الخدمات الطبية بالكشف والأشعة والتحاليل، وصرف الأدوية لهم بالمجان.