اليوم السابع
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القوى العاملة: بدء التدريب بالوحدة المتنقلة على مهن يحتاجها سوق العمل بقنا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:57 م
القوى العاملة: بدء التدريب بالوحدة المتنقلة على مهن يحتاجها سوق العمل بقنا التدريب بالوحدة المتنقلة بقنا
كتبت آية دعبس

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا عقد أول دورة تدريبية مجانية بقرية (القناوية) التابعة لمركز قنا لتدريب 12 فتاة على مهن يحتاجها سوق العمل منها: التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة، وبواقع 150 ساعة تدريبية لتخريج كوادر نسائية مؤهلة ومتمكنة في مجال التفصيل والخياطة،وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
وأوضح احمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا ، في تقريره المقدم للوزارة ، ان التدريب يأتي ذلك بعد أنهت الوحدة المتنقلة تنفيذ عدد 10 دورات تدريبية بمركز فرشوط بواقع 6 دورات خياطة و2 كهرباء و2 سباكة، واستفاد منها 100 شاب وفتاة من ابناء المحافظة .
 
وتفقد مدير المديرية، الوحدة المتنقلة بالقرية، وقام بالترحيب بالفتيات المتدربات وتشجيعهم على تحصيل أكبر قدر من الاستفادة من البرنامج التدريبي، ووعد بتكرار زياراته للوحدة للمتابعة والاستماع الى مقترحاتهم وآرائهم فيما يخص البرنامج التدريبى، ورافقه خلال زيارته أحمد شكل مكيد مسئول التدريب بالمديرية وعبد الرحيم صالح مشرف الوحدة.

القوى العاملة

القوى العاملة بقنا

وحدات التدريب المتنقلة

تدريبات القوى العاملة



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