"القط لارى": الملك تشارلز طلب منى أن أصبح رئيسا للوزراء

وكالات

سخر القط لاري، صائد الفئران في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، من التغيرات التي يشهدها المقر الحكومي، بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس من منصبها بعد 6 أسابيع فقط.

وغرد حساب القط لاري على "تويتر": "طلب مني الملك أن أصبح رئيسا للوزراء لأن هذا العبث استمر لفترة طويلة".

وحسب موقع روسيا اليوم، نشر الحساب تغريدة قال فيها: "ليز تراس رئيسة وزراء سابقة، وهي لا تعرف ذلك بعد".

وأعلنت تراس في وقت سابق اليوم الخميس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، لأنها لم تتمكن من "تنفيذ التفويض الذي انتخبت من قبل حزب المحافظين من أجله"، وأكدت أنها ستسمر برئاسة الحكومة لحين انتخاب خلف لها.