الدكتور عادل إسماعيل مديرًا لمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، قرارًا بتعيين الدكتور عادل إسماعيل، استشاري جراحة الأورام، مديرًا لمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي خلفا للدكتور محمد النخيلي.

وألتقي اليوم النائب الدكتور أحمد دندش، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب الإسماعيلية مع الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة ومدير عام المستشفيات التعليمية والدكتور احمد البرعي، مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بالدكتور عادل إسماعيل، مدير مستشفي الأورام الجديد عقب تعينه اليوم خلفًا للدكتور محمد النخيلي، مدير المستشفي السابق.

وتناول الإجتماع حصر المشاكل التي تواجه المرضي باستمرار داخل المستشفي لإيجاد حلول في صرف العلاج والحالات التي تحتاج إلي موافقات مسبقه وحجز مواعيد الكشف.