اليوم السابع
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الدكتور عادل إسماعيل مديرًا لمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:47 ص
الدكتور عادل إسماعيل مديرًا لمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى الدكتور عادل إسماعيل مدير مستشفى أورام الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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 أصدر الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، قرارًا بتعيين الدكتور عادل إسماعيل، استشاري جراحة الأورام، مديرًا لمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي خلفا للدكتور محمد النخيلي.
 
وألتقي اليوم النائب الدكتور أحمد دندش، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب الإسماعيلية مع الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة ومدير عام المستشفيات التعليمية والدكتور احمد البرعي، مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بالدكتور عادل إسماعيل، مدير مستشفي الأورام الجديد عقب تعينه اليوم خلفًا للدكتور محمد النخيلي، مدير المستشفي السابق.
 
وتناول الإجتماع  حصر المشاكل التي تواجه المرضي باستمرار داخل المستشفي لإيجاد حلول في صرف العلاج والحالات التي تحتاج إلي موافقات مسبقه وحجز مواعيد الكشف.
 
قيادات الصحة مع الدكتور عادل إسماعيل (2)
قيادات الصحة مع الدكتور عادل إسماعيل (2)

قيادات الصحة مع الدكتور عادل إسماعيل (3)
قيادات الصحة مع الدكتور عادل إسماعيل (3)

الدكتور عادل اسماعيل مديرا مستشفى اورام الإسماعيلية
الدكتور عادل اسماعيل مديرا مستشفى اورام الإسماعيلية

قيادات الصحة مع الدكتور عادل إسماعيل (1)
قيادات الصحة مع الدكتور عادل إسماعيل (1)
 

الإسماعيلية

اقالة مدير مستشفى اورام الإسماعيلية

اورام الإسماعيلية

مستشفى اورام الإسماعيلية

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