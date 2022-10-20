الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو لسيدة تدعى القبض على نجلها بالدقهلية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك تظهر خلاله إحدى السيدات تدعى إلقاء القبض على نجلها بالدقهلية دون وجه حق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تظهر خلاله إحدى السيدات تدعى إلقاء القبض على نجلها بالدقهلية دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (10) الجارى تم ضبط المذكور (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين)، خلال حملة أمنية بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية ، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.