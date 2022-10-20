اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع كاوتش غير مرخص بشبرا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:25 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمصنع كاوتش غير مرخص بشبرا محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن مصنع كاوتش قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، والتحفظ علي مالك المصنع لإدارته بدون ترخيص.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بمصنع كاوتش قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة

علي الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمصنع كاوتش قطع غيار سيارات بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، مكون من 3 طوابق، ونشب الحريق بالطابق الأول علوي، عبارة عن مخزن كاوتش، وأتت النيران على محتويات المخزن.

وكشفت التحريات أن المصنع بدون ترخيص ملك "محسن م ر"، 56 سنة، مقيم القاهرة، وتم التحفظ علي مالك المصنع لإدارته بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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أمن القليوبية

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