التعاون المشترك.. محور زيارة شركة "مها كابيتال" لميناء دمياط

دمياط معتز الشربينى

استقبل اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وفدا من شركة "مها كابيتال القطرية " خلال زيارتهم للميناء، لتفقد محطة حاويات دمياط و دراسة أوجه التعاون المشترك، بحضور اللواء بحري أ.ح طارق عدلي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل .

تناول اللقاء عرض توضيحي لأهم المشروعات الجارية بميناء دمياط و أهمها : محطة الحاويات الجديدة " تحيا مصر 1 " ، مشروع حاجز الأمواج الشرقي ، و حاجز الأمواج الجديد غرب الميناء ، كما تناول العرض أهم المشروعات المستقبلية و التي ستكون إضافة قوية لميناء دمياط و على رأسها المحطة متعددة الأغراض " تحيا مصر 2 " المجاورة لحاجز الأمواج الغربي الجديد .

و من جانبه أوضح اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش ،أن ميناء دمياط يسير بخطوات كبيرة نحو التحول إلى مركز محوري في الشرق الأوسط للتجارة و اللوجيستيات و خاصة مع قرب بدء تشغيل محطة الحاويات " تحيا مصر 1 " .

وأضاف أن الميناء يمتلك العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة و التي من الممكن أن تكون أساسا للتعاون المشترك بين الجانبين ، كما تطرق إلى حصول ميناء دمياط على جائزة أفضل ميناء تجاري في إستخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة خلال الإحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 و التي أقيمت مؤخرا بالأسكندرية و هو ما يأتي وفقا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير .. وزير النقل و جهود الدولة نحو الحفاظ على البيئة البحرية . و هو ما يأتي بالتطابق مع أهداف مؤتمر قمة المناخ " Cop 27 " و الذي تستضيفه مصر الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ .