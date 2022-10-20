اليوم السابع
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التعاون المشترك.. محور زيارة شركة "مها كابيتال" لميناء دمياط

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:38 م
التعاون المشترك.. محور زيارة شركة "مها كابيتال" لميناء دمياط جانب من اللقاء
دمياط معتز الشربينى

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استقبل اللواء بحري  أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وفدا من شركة "مها كابيتال القطرية " خلال زيارتهم للميناء، لتفقد محطة حاويات دمياط و دراسة أوجه التعاون المشترك، بحضور اللواء بحري أ.ح  طارق عدلي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل .

 

تناول اللقاء عرض توضيحي لأهم المشروعات الجارية بميناء دمياط و أهمها : محطة الحاويات الجديدة " تحيا مصر 1 " ، مشروع حاجز الأمواج الشرقي ، و حاجز الأمواج الجديد غرب الميناء ، كما تناول العرض أهم المشروعات المستقبلية و التي ستكون إضافة قوية لميناء دمياط و على رأسها المحطة متعددة الأغراض " تحيا مصر 2 " المجاورة لحاجز الأمواج الغربي الجديد .

و من جانبه أوضح اللواء بحري أ.ح / أحمد حواش ،أن ميناء دمياط يسير بخطوات كبيرة نحو التحول إلى مركز محوري في الشرق الأوسط للتجارة و اللوجيستيات و خاصة مع قرب بدء تشغيل محطة الحاويات " تحيا مصر 1 " .

وأضاف أن الميناء يمتلك العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة و التي من الممكن أن تكون أساسا للتعاون المشترك بين الجانبين ، كما تطرق إلى حصول ميناء دمياط على جائزة أفضل ميناء تجاري في إستخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة خلال الإحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 و التي أقيمت مؤخرا بالأسكندرية و هو ما يأتي وفقا لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير .. وزير النقل و جهود الدولة نحو الحفاظ على البيئة البحرية . و هو ما يأتي بالتطابق مع أهداف مؤتمر قمة المناخ " Cop 27 " و الذي تستضيفه مصر الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ .


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