البريطانيون يواجهون شتاءً باردا.. والسلطات تحذر من انقطاعات كهربائية مجدولة

كتبت: نهال أبو السعود

حذرت الشبكة الوطنية فى بريطانيا من انقطاع التيار الكهربائى المحتمل بين الساعة 4 و7 مساءً فى الأيام شديدة البرودة هذا الشتاء، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

فى حين أن هذه الخطوة غير مرجحة، إلا أن هناك خطرًا من أن يتم اتخاذ تدابير جذرية فى مكانها وسط أزمة الطاقة. سيحدث انقطاع التيار الكهربائى لمدة ثلاث ساعات إذا لم يكن لدى مولدات الكهرباء ما يكفى من الغاز لتلبية الطلب، توقع رئيس الشبكة الوطنية جون بيتيجرو أن أى انقطاع محتمل للتيار الكهربائى سيحدث "على الأرجح بين الساعة 4 مساءً و7 مساءً فى المساء فى أيام الأسبوع تلك عندما يكون الجو باردًا فى يناير وفبراير".

ومع ذلك، ظل على ثقة من أنه لن تكون هناك حاجة لمثل هذه الإجراءات الصارمة سيدخل انقطاع التيار الكهربائى المقرر حيز التنفيذ، على سبيل المثال إذا فشلت المملكة المتحدة فى تأمين ما يكفى من الغاز من أوروبا لتلبية الطلب.

تتخذ الحكومة خطوات لمنع انقطاع التيار الكهربائى، مثل وضع محطات الطاقة التى تعمل بالفحم فى وضع الاستعداد بدلًا من إغلاقها وإنشاء خدمة لمكافأة المستهلكين على عدم استخدام الطاقة خلال أوقات الذروة.

وفقًا لشبكة سكاى نيوز، تحصل بريطانيا على 40% من الكهرباء من محطات الطاقة التى تعمل بالغاز، كما أن الغاز يسخن الغالبية العظمى من المنازل. هناك مخاوف من أن يؤدى الطقس البارد الشديد إلى ضغوط كبيرة على إمدادات الكهرباء الوطنية.

ووفقا للتقرير، يجب أن توافق الحكومة والملك تشارلز على أى خطط لانقطاع التيار الكهربائى المجدول قبل أن يتم تنفيذها.