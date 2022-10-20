اعتقال رجل عمره 80 عاما يحمل أسلحة فى محيط الكونجرس الأمريكى

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت شركة الكابيتول الأمريكي عن اعتقال رجل من ولاية جورجيا عمره 80 عاما بعدما قالوا إن قاد عربة تحمل أسلحة عديدة إلى داخل الكونجرس.

وقالت شرطة الكابيتول إن سيارة فان بيضاء مشتبه بها توقفت بشكل غير قانونى على أرضية الكونجرس أمس الأربعاء. وعندما وجد الضبط السيارة فى شارع شرق الكابيتول، تم تعريف السائق فيما بعد على أنع تونى باين عمره 80 عاما من تونيل هيل بولاية جورجيا، وأخبرهم بأنه لديه أسلحة في السيارة.

واعتقد الضباط باين، ورجل وامرأة أخرين أثناء تفتيش السيارة. وعند التفتيش وجد الضباط مسدسين يدويين وسلاح إطلاق نار، كما وجدوا أيضا أنبوب وعدة ذخائر. وأخبر الثلاثة الشرطة أنهم كانوا يسلمون وثائق للمحكمة العليا الأمريكية.

وتم اعتقال باين ووجهت إليه اتهامات بالقيام بأنشطة غير قانونية بجلب أسلحة إلى محيط الكابيتول. وقالت شرطة الكابيتول إن المئات من الأشخاص يتم اعتقالهم كل عام بسبب جلبهم أسلحة إلى أرض مبنى المجلس التشريعى في الولايات المتحدة.