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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.15% بختام تعاملات الأسبوع

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:46 م
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.15% بختام تعاملات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.813 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 10273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12624 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 4194 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة.

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