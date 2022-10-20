إصابة 19 شخصًا فى حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب 19 مواطن في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي واخري ميكروباص بين البوابات اتجاه الفيوم وأسفر عن إصابة 19 وتسريب غاز من الميكروباص وتم التعامل معه علي الفور ونقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.