اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى مركز المحلة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:34 م
إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى مركز المحلة جانب من إزالة التعديات
الغربية ــ فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار أعمال حملات إزالة التعديات على المباني المخالفة والأراضى الزراعية فى المهد، تحت إشراف المهندس سامى حاتم والمحاسب صلاح حشيش نواب رئيس المدينة واللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 6 قيراط و4 سهم

وأضاف رئيس المدينة بأنه تم إزالة 2 حالة في المهد اليوم نتيجة للتعدي على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أسوار وبناء بالبلوك على مساحة 1 قيراط و12 سهما بنطاق وحدة الشهيدى وسامول.

كما شهدت الحملات إزالة 5 حالات للمتغيرات الغير قانونية عبارة عن بناء بالطوب والمونة الأسمنتية وأعمدة خرسانية ومبانى بلوك على مساحة 4 قراريط و16 سهما بنطاق وحدة دمرو .

كما تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة

إزالة مباني وتعديات علي الرقعة الزراعية

مركز المحلة



الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بحى ثان المحلة الكبرى

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:02 م

قلاع صناعية جديدة تقود مستقبل الغزل والنسيج والملابس فى مصر.. بدء العد التنازلى لتدشين مصنعى 4 و1 بشركة مصر بالمحلة الكبرى.. قطاع الأعمال: إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين "nit" و"MEHALLA" ضمن خطة التسويق

الأحد، 11 سبتمبر 2022 06:30 م

رئيس "مياه الغربية" يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرية دمرو في المحلة الكبرى

الأحد، 11 سبتمبر 2022 02:17 م

محافظ الغربية يعقد أول اجتماع تنسيقى لمشروعات حياة كريمة بالمحلة الكبرى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة