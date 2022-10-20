إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى مركز المحلة

الغربية ــ فريق المحافظات

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار أعمال حملات إزالة التعديات على المباني المخالفة والأراضى الزراعية فى المهد، تحت إشراف المهندس سامى حاتم والمحاسب صلاح حشيش نواب رئيس المدينة واللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 6 قيراط و4 سهم

وأضاف رئيس المدينة بأنه تم إزالة 2 حالة في المهد اليوم نتيجة للتعدي على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أسوار وبناء بالبلوك على مساحة 1 قيراط و12 سهما بنطاق وحدة الشهيدى وسامول.

كما شهدت الحملات إزالة 5 حالات للمتغيرات الغير قانونية عبارة عن بناء بالطوب والمونة الأسمنتية وأعمدة خرسانية ومبانى بلوك على مساحة 4 قراريط و16 سهما بنطاق وحدة دمرو .

كما تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.