إزالة إشغالات وتعديات خلال حملة لشرطة المرافق فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصل ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي المحافظة، إعداد الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع.

وأسفرت الحملة عن تحرير وإزالة 118 مخالفة تعدي وإشغال طريق لمحال تجارية، ومقاهي وكافيهات، وباعة متجولين.

كما تم تحرير مخالفات وإزالة إعلانات بدون ترخيص، واستاندات وحواجز حديدية، ومدرجات فاكهة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.