إجراء قسطرة وتركيب دعامات لحالات معقدة ضمن المؤتمر الرابع لقسم الباطنة بقنا

استضافت مستشفيات قنا الجامعية عددا من الأنشطة العلمية بهدف تبادل للخبرات بين أساتذة من مختلف الجامعات المصرية، فى إطار المؤتمر الرابع لقسم الأمراض الباطنة بطب قنا فى الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر الجارى، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور أحمد عكاوى عبد العزيز، نائب رئس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، وبحضور شباب الباحثين والأطباء، بالإضافة إلى إجراء عدد من العمليات.

قال الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية، أن الأنشطة شملت ورشة عمل بوحدة قسطرة القلب وورشة عمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمى، مؤكدًا على ضرورة تلك الأنشطة العلمية، حيث تحرص مستشفيات قنا الجامعية على تنظيم واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل مما انعكس على الارتقاء بمستوى الأطباء والتوسع فى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى جنوب الوادي.

وأضاف الدكتور حسام إسماعيل، رئيس قسم الأمراض الباطنة بطب قنا والمستشفى الجامعى ورئيس المؤتمر، أنه تم تنظيم ورشة عمل بوحدة قسطرة القلب بمستشفى الجامعة شهدت إجراء عدد 4 حالات قسطرة علاجية وتركيب دعامات لحالات معقدة لانسداد شرايين القلب التاجية، بالإضافة إلى عمل أشعه تلفزيونية على القلب ايكو بأحدث الأجهزة فى ذللك المجال ثلاثى ورباعى الأبعاد لحالات عيوب خلقية للأطفال، بحضور الدكتور أحمد جابر، والدكتور محمد عبد الله، والدكتور أريج الخطيب، المدرسين بقسم أمراض القلب.

وأشار الدكتور محمد تاج الدين، أستاذ مساعد الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد، إلى أنه تم تنظيم ويبنار لمناظير الموجات فوق الصوتية بوحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفيات قنا الجامعية حيث تم إجراء بث مباشر لحالات لمناظير الموجات فوق الصوتية EUS مع شرح تفصيلى للحالات ومناقشة الطريقة الأفضل للتشخيص والعلاج، بحضور خبراء من مصر - من جامعة القاهرة والأكاديمية الطبية العسكرية وكذلك من اليابان عبر الإنترنت وقد شارك فى ورشة العمل قسم التخدير والعناية المركز وقسم الباثولوجيا العامة.