5 طرق لتعزيز صحتك العاطفية مع التقدم فى السن

كتب – حسام الشقويرى

العمل بشكل جيد مع مشاعرك هو المفتاح لخلق حياة صحية وسعيدة. صاغ عالم النفس الدكتور دانيال جولمان المصطلح الشهير الذكاء العاطفي في كتابه بهذا الاسم. يشير إلى القدرة على إدراك العواطف والتحكم فيها وتقييمها، ولسوء الحظ ، غالبًا ما يعرض مجتمعنا الحديث مواقف سلبية وصور نمطية حول الشيخوخة وكبار السن لذلك ، يصبح من المهم جدًا رعاية صحتنا العاطفية بمرور السنين،و هناك تحديات تظهر عندما نتقدم في العمر ، ولكن يمكن أن تكون أيضًا واحدة من أكثر أوقات الحياة مكافأة إذا تعاملنا معها بالعقلية الصحيحة، وفقا لما نشره موقع thedoctorweighsin

فيما يلي خمس نصائح لتنمية صحتك العاطفية في سنواتك اللاحقة

1 - فكر بإيجابية في الشيخوخة



الموقف الإيجابي من الشيخوخة مهم بشكل خاص للدماغ، و أظهرت دراسة نشرت في المجلة العلمية علم النفس والشيخوخة أن الأشخاص الذين يعانون من موقف ضعيف تجاه الشيخوخة لديهم تدهور إدراكي أكبر من أولئك الذين اقتربوا من الشيخوخة بشكل أكثر إيجابية.

2 - تغيير علاقتك بالوقت



يمكنك أن تتخيل كيف سيكون لدى الشخص الذي يبلغ من العمر 65 عامًا موقف مختلف بشأن السنوات المتبقية له إذا اعتقد أنه "قد يتبقى لدي 50 عامًا أو أكثر" بدلاً من "ربما لم يتبق لي سوى 15 عامًا للعيش". تذكر أن نصف الناس على الأقل يعيشون فوق المتوسط. وهناك الكثير الذي يمكنك فعله لجعل تلك السنوات سعيدة وصحية ومثمرة.

3 - . ضع رؤية عظيمة لحياتك



تشجيع الناس في أي عمر على وضع رؤية عظيمة لحياتهم ، رؤية ترضيهم جسديًا وعقليًا وروحيًا. قد يبدو هذا مختلفًا عند 50 أو 70 مما كان عليه في 30. الشباب بحاجة إلى تأسيس أسرهم ووضعهم المهني في العالم، وتتمثل إحدى نعم التقدم في العمر في أنه ربما يكون لديك اهتمام أقل بشأن النجاح المادي والوضع الاجتماعي لأنك قد أسست نفسك بالفعل في العالم.

4 - ممارسة القبول والامتنان



على الرغم من أن كبار السن هم أكثر سعادة بشكل عام من الشباب ، إلا أن هذا لا يعني أنه لا توجد صراعات عاطفية، و مع تقدمنا ​​في السن ، يموت العديد من أصدقائنا وعائلتنا. قد نضطر إلى مواجهة أمراض صعبة ، وقد نفتقد وظائفنا القديمة. أخيرًا ، قد يجعلنا العالم سريع التغير نشعر بأننا بعيدون عن الواقع وبعيدًا عن نوع ما.

من المهم أن تتذكر ، مع ذلك ، أن لديك قدرًا كبيرًا من التحكم في كيفية الاستجابة لهذه التحديات. ستكون هناك أوقات من الاستياء والحزن. ومع ذلك ، يمكنك في النهاية اختيار المدة التي ستستمر فيها في التمسك بهذه المشاعر قبل استبدالها بالقبول والامتنان.

5 - . اترك إرثًا من الحب



في بعض الأحيان ، يتحدث الناس بعبارات سلبية عن "شيخوخة" المجتمع. هذا هو الاتجاه الذي يعيشه الناس لفترة أطول مما يؤدي إلى زيادة عدد كبار السن مقارنة بعدد الشباب. وقد وجدت الدراسات أن التأثير السلبي لذلك مبالغ فيه وأنه يمكننا اتخاذ خيارات ، مثل تشجيع كبار السن على البقاء منتجين ، والتي تحقق التوازن.