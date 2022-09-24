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"الصحة": لقاح الأنفلونزا يحمى كبار السن من 4 فيروسات تنتشر فى فصل الشتاء

السبت، 24 سبتمبر 2022 06:00 ص
"الصحة": لقاح الأنفلونزا يحمى كبار السن من 4 فيروسات تنتشر فى فصل الشتاء لقاح الانفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن ويحميهم من 4 أنواع من فيروسات الانفلونزا طوال فترة الشتاء.

وقالت الوزارة من خلال منشور توعوى اليوم، تتفرع فيروسات الإنفلوانزا من النمط A إلى أنماط فرعية عديدة، ويعد هذا النمط من فيروس الإنفلوانزا الأخطر، إذ أنه وحده قد يتسبب فى جوائح وتفشيات بالملايين.

وأضافت الوزارة، تنقسم فيروسات الإنفلوانزا من النمط B إلى سلالتين وليس أنماط فرعية، لافتة إلى أن فيروسات الإنفلوانزا الموسمية A وB هما اللذان ينتشران بين البشر ويتسببان فى التفشيات والأوبئة»، أما النمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا الموسمية C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا فى حالات عدوى خفيفة.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا

كبار السن



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