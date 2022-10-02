4 سنوات من الإنجازات.. مشاريع المياه والصرف الصحى بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الجيزة طفرة عملاقة خلال الأربع سنوات الأخيرة، سواء بإدخال محطات جديدة الخدمة أو برفع كفاءة المحطات القديمة، والتي أدت بدورها إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب من 2,3 مليون م3/يوم إلى 3 ملايين م3/يوم، وتقليل حجم الفقد في الشبكات من 36% إلى 25%، وذلك بإجمالي 18 مليار جنيه.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أهم إنجازات الجيزة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال الأربع سنوات الماضية:

-إنشاء محطة الحوامدية بطاقة إنتاجية 70 ألف م3/يوم.

-إقامة توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة إنتاجية 60 ألف م3/يوم.

-توسعات محطة جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 160 ألف م3/يوم.

-إقامة توسعات محطة مياه الشرب بمدينة الصف بطاقة إنتاجية 60 ألف م3/يوم.

-إحلال وتجديد وإعادة تأهيل لمحطات مياه إمبابة وجزيرة الدهب والجيزة الرئيسية وأبو النمرس، والشبكات المتهالكة.

-رفع كفاءة محطة معالجة أبو رواش، حيث تم تطوير نظام المعالجة بها من معالجة إبتدائية إلى معالجة ثانوي، وتحويل طاقتها من 1.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 1,6 مليون متر مكعب يوميا.

-تطوير كافة المعامل للحصول على مياه بجودة عالية مطابقة للمواصفات العالمية.

-إضافة نظام "الاسكادا" لمظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالكامل، والذي ساهم في الحد من الفاقد من المياه خلال شبكات التوزيع، ومراقبة الضغوط في خطوط المياه وحجم الإنتاج، والسيطرة على كافة المشكلات التي قد تواجه المحطات.

-مواجهة كافة أشكال الحصول على خدمة مياه الشرب بأشكالها غير القانونية.

-تدعيم الشركة بمعدات جديدة للشبكات والشفط وتطهير المطابي والصرف الصحي والمحطات.

-إحلال وتجديد وإعادة تأهيل لمحطات الصرف الصحي وخطوط الطرد الخاصة بها.

-حماية أغطية البالوعات من السرقة وما كان ينجم عنها من مخاطر وحوادث كثيرة تهدد حياة المواطنين، من خلال تركيب 50 ألف شبكة حماية، و13500 غطاء “GRB”.

-تنشيط التحصيل، من خلال تركيب ما يقرب من 210101 عداد ميكانيكي و25148 عداد مسبق الدفع.