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10 معلومات عن أتوبيسات الغاز الجديدة أهمها توفير 30% من قيمة الوقود

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:00 م
10 معلومات عن أتوبيسات الغاز الجديدة أهمها توفير 30% من قيمة الوقود الاتوبيس الجديد
كتب عبد الحليم سالم

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أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها مؤخرا ، عن تدشين نموذج لحافلة نقل جماعي تعمل بالغاز الطبيعي وفق أحدث المعايير الأوروبية، تم إنتاجها على خط إنتاج المركبات التجارية بشركة النصر للسيارات، التي اندمجت بها مؤخرا الشركة الهندسية للسيارات..تعرف على تفاصيل الاتوبيس الجديد فى 10 معلومات . 
 
1 – الأتوبيس الجديد باكورة المنتجات الجديدة لشركة النصر للسيارات، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.
 
2 - تتمتع بمستوى عال من الجودة والرفاهية، وتم إنتاجها طبقا للمعايير الأوروبية للانبعاثات (EURO 6)، واعتماد شركة سكانيا العالمية.
3 -  سكانيا تورد الشاسيه والموتور عليه ماكينة الغاز الطبيعى  لشركة النصر للسيارات.
4 – شركة النصر تتولى عملية التصنيع والتركيب لبقية المكونات على الأتوبيس ،تحت إشراف سكانيا.
5 – تزيد نسبة المكون المحلى  في الاتوبيس على 50% .
6 – يتم تصنيع 3 أنوع من اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى منها أتوبيسات نقل العاملين والنقل العام وأتوبيس انتر سيتى وأتوبيس بوتش السياحى .
7 - من المتوقع ان تعمل تلك الأتوبيسات فى مؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ  cop 27 .
8 – سيتم توريد 20 أتوبيس شهريا لشركة النصر الفترة المقبلة وحسب الطلب.
 9 - شحنة الغاز الواحدة  تمكن الاتوبيس من السير مسافة 500 كيلو .
10 - يستوعب التنك 1460 متر غاز ، وهذا يوفر 30% من الطاقة مقارنة بالأتوبيسات التي تعمل بالسولار .
 
 كان وزير قطاع الاعمال العام دكتور مهندس محمود عصمت ،أكد اهتمام الوزارة ومساعيها الجادة نحو التوسع في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة، في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات ،ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري.
 
 

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