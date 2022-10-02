وكيل تعليم "كفر الشيخ" يقدم العزاء لأسرة معلمة لغة عربية

كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واجب العزاء لزوج وأهالي المغفور لها بإذن الله تعالى "انديرا غاندي الفخراني"، معلمة اللغة العربية بمدرسة مطوبس التجارية التي انتقلت للرفيق الأعلى على أثر حادث أثناء توجهها لمدرستها.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية بكفر الشيخ، وهانى حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، بحضور السيد الشافعي، مدير الادارة، وحسن الشيمى وكيل الإدارة.

ونقل وكيل تعليم كفر الشيخ لزوج وأهالي المغفور لها تعازي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتابع جميع الإجراءات حتى استخراج تصاريح الدفن، كما تابع التحقيقات التي أجريت بالنيابة العامة، سائلين الله عز وجل ان يتغمدها برحمته الواسعة وان يلهم اهلها الصبر والسلوان.



وكيل تعليم كفر الشيخ مع المعلمات واهالي المعلمة المتوفاة



وكيل تعليم كفر الشيخ مع نجل المعلمة



وكيل تعليم كفر الشيخ مع اسرة المعلمة