وزير الصحة يوجه باستحداث جهاز الماموجرام بمستشفى أسوان التخصصى

كتب ـ وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس السبت، مستشفى أسوان التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، وأعمال التطوير التى تتم بالمستشفى، وفقا للمعايير العالمية، تمهيدا لإدراجه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، إن الوزير تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الإنعاش القلبى الرئوي، الرنين المغناطيسي) بالإضافة إلى قسم أشعة الماموجرام ، حيث وجه الوزير باستحداث جهاز الماموجرام، ورفع كفاءة قسم الأشعة المقطعية.

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير اطمأن على توافر مخزون استراتيجى من جميع أنواع الأدوية وأكياس البلازما، والدم بكافة الفصائل، كما اطمأن على انتظام حضور الفرق الطبية العاملة بالمستشفى بجميع التخصصات الطبية، وفقا لجداول العمل.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير اطلع على نسب الإشغال بالمستشفى، بسعة 214 سريرا، مؤكدا أهميته، لكونه يخدم 422 ألفا و766 مواطنا من سكان المناطق المجاورة، وتبلغ معدلات التردد على العيادات الخارجية 3254 مواطنا شهريا، كما قدمت وحدة الغسيل الكلوى 53 جلسة شهريًا، بالإضافة إلى مشاركة المستشفى فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، حيث تم إجراء أكثر من 250 عملية جراحية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص فى نهاية جولته بالمستشفى، على كتابة كلمة تذكارية، تقدم فيها بالشكر للفرق الطبية العاملة بالمستشفى، نظرا لجهودهم المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الأقسام الخدمية بالمستشفى تضم (أشعة عادية، مقطعية، موجات فوق صوتية، متنقلة، معامل اكلنيكية، باثولوجي، هيماتولوجي، كيمياء دم، مناظير الجراحة العامة، علاج طبيعي، رنين مغناطيسي، علاج طبيعي، C.ARM) مضيفا أن حجم التردد على قسم الاستقبال والطوارئ، بلغ 20 ألفا و83 مواطنا، خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر 2022.

واستطرد أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية فى تخصصات (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، مبتسرين، جراحة فم وأسنان، أمراض قلب وصدر، عناية مركزة، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، تنظيم أسرة، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، جراحة وجه وفكين، جراحة أوعية).

يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم امبو المركزي، مستشفى مركز دراو التخصصي، مركز تنمية أسرة كوم امبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي، ووحدة طب أسرة الجُزيرة).