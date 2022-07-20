صحة الوادى الجديد: تجهيز سيارة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدى

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن الوزارة اعتمدت 6.5 مليون جنيه لتجهيز سيارة طبية محمول بداخلها جهاز " الماموجرام" للكشف المبكر عن أورام وسرطان الثدي وذلك بعد مبادرة شخصية من محافظ الإقليم باعتماد 2 مليون جنيه لتوفير الجهاز لأبناء الوادي الجديد.

وأضاف محروس، أن العربة مجهزة بطاقم طبي مدرب من الوزارة وستدخل الخدمة في أول أغسطس المقبل ومخصصة للوادي الجديد لتجوب جميع مدن وقرى المحافظة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وسيجري تدريب طاقم طبي من المديرية للعمل عليها لتقديم الخدمة للسيدات .