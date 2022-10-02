وزير التنمية المحلية يستهل زيارته للوادى الجديد بغرس شجرة نخيل ضمن مبادرة إزرع نخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استهل اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية زيارته الأولى لمحافظة الوادي الجديد، بغرس شجرة نخيل فى حديقة الوزراء ضمن مبادرة ازرع نخلة والتى طرحها المحافظ منذ عدة سنوات وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي رقم 63 والذي يواكب وصول أولى قوافل التعمير إلى المحافظة عام 1959 م .

وتتضمن جولة الوزراء بالمحافظة عدد من الفعاليات منها تفقد الملتقي التسويقي الثاني للتمور بمدينة الخارجة وجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة وتكريم الفائزين فى مسابقة ملتقى التمور الثانى .

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات للاحتفال بعيد المحافظة القومى رقم 63 ومن أهم فعالياتها إقامة بطولة الوادي الجديد الدولية الثانية لسباق الهجن من دولتي السعودية والأردن ومحافظات ( جنوب سيناء - شمال سيناء - مرسى مطروح - السويس - الأسماعيلية- الشرقية - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) مؤكداً على جاهزية مضمار السباق لإجراء التدريبات الأولية فى نادي بغداد للهجن .

ومن المقرر أن تقام اليوم الأحد القادم فعاليات الملتقي التسويقي الثاني للتمور المصرية وحفل توزيع الجوائز على أحسن معرض وأحسن لوحة فنية تعبر عن التمور وإختيار ملكة جمال التمور وأجمل مزرعة تمور

وكانت المحافظة افتتحت أمس السبت الملتقي التسويقي للتمور المصرية الثاني بأرض المعارض وبدء فعاليات الملتقي واللقاءات الثنائية B2B ، وإفتتاح الندوات العلمية ومنها ندوة عن مستقبل زراعة التمور بالوادي الجديد والتي حاضر فيها الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد وندوه عن الممارسات الزراعية الجيدة لنخيل التمور والذي وحاضر فيها الدكتور يوسف دياب عضو النخالين الزراعيين بمركز البحوث الزراعية وندوه عن تجربة الوادي الجديد في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وحاضر فيها الدكتور صلاح محمود جميل وندوة عن تجربة القطاع الخاص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وحاضر فيها الدكتور جمال الأمير وندوة عن تحسين سلسلة القيمة المضافة للتمور كأحد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية في محافظة الوادي الجديد وحاضر فيها الدكتور حسين فيرويز.