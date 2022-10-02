اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير التموين: استهلاكنا من زيت الطعام 2.4 مليون طن سنويا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:37 ص
وزير التموين: استهلاكنا من زيت الطعام 2.4 مليون طن سنويا الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ــ مدحت وهبة ــ تصوير خالد كامل

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السياسة العامة للدولة بدأت فى التغير، وأن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأن يكون القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقة فى التنمية الاقتصادية والمؤتمر الدولى الذى أعلن عنه دولة رئيس مجلس الوزراء بأن مصر تستهدف المشاركة بنسبة لا تقل عن 65 % من استثمارات القطاع الخاص ومنذ أكثر من عامين تم إعداد دراسات فنية واتخاذ قرار بإنشاء مجمع صناعى فى مدينة السادات، بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأيضا دراسات لإنشاء شركات إنتاج الزيات.

وأضاف وزير التموين، خلال انعقاد المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت"، أن معدل الاستهلاك السنوى من زيت الطعام يقرب من 2.4 مليون طن سنويا.

يشارك في المؤتمر اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين وومثلى شركات إنتاج زيت الطعام والمستثمرين.


التموين

مخزون زيت الطعام

زيت الطعام

انتاج زيت الطعام

زيت الطعام التموينىُ



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