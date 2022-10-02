وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب ـ على عبد الرحمن

تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.