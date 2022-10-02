اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:46 ص
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب ـ على عبد الرحمن

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تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
 
وأكد جمعة فى بيان اليوم، أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة فى عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد، يد تحمى وتحرس، وأخرى تبنى وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى وتبني.
 
 
 

أكتوبر 1973

انتصارات أكتوبر

نصر أكتوبر

الأوقاف

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وزير الأوقاف



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