هبوط بورصات الكويت وقطر والبحرين بجلسة الأحد.. وصعود الأسهم السعودية

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.72% رابحًا 81.75 نقطة ليغلق عند مستوى 11487.07 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1881.22 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.16% خاسرًا 147.23 نقطة ليغلق عند مستوى 12548.04 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.72% رابحًا 81.75 نقطة ليغلق عند مستوى 11487.07 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.34% رابحًا 68.26 نقطة ليغلق عند مستوى 19939.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 148.7 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.14%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 2.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.91%، ثم قطاعات الإعلام والترفيه، وتجزئة الأغذية، والبنوك بنسبة 1.09%، 1.07%، 1.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الطاقة، والمرافق العامة بنسبة 0.25%، 0.08%، على التوالي.

وقفز 167 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 9.61%، ثم سهم "بوان" بنسبة 6.67%، وتراجع 39 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 1.61%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 1.51%، ثم سهم "ذيب" بنسبة 1.38%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 392.2 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% خاسرًا 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1881.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 223.4 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.52% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.27%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 4.3% بضغوط هبوط سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام بنسبة 3.85%، 1.11%، على التوالي، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.87%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.98%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.58% خاسرًا 183.34 نقطة ليغلق عند مستوى 6922.37 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.69% خاسرًا 213.62 نقطة ليغلق عند مستوى 7736.24 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.14% خاسرًا 114.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5223.93 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.12% خاسرًا 116.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5394.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 170.3 مليون سهم بقيمة 53.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.5 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات المالية بنسبة 3.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.44%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 3.15%، ثم قطاعي البنوك، والمواد الأساسية بنسبة 2.49%، 2.26%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 1.91%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.03%، ثم قطاعي الطاقة، والتأمين بنسبة 0.76%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية وحيدًا بنسبة 0.07%.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.16% خاسرًا 147.23 نقطة ليغلق عند مستوى 12548.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.5 مليون سهم بقيمة 248.5 مليون ريال عبر تنفيذ 8483 صفقة، وتراجع 37 سهمًا، وارتفعت 10 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها النقل بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.86%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.87%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.